Am Montagabend gegen 18.30 Uhr geriet in Muggenau (Gemeinde Heimschuh) eine Werkstätte in Brand. Der 27-jährige Mieter der Garage und drei Bekannte versuchten noch einen Pkw zur retten und schoben das bereits brennende Fahrzeug ins Freie.

60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Heimschuh, Großklein, Kaindorf an der Sulm und Leibnitz führten unter schwerem Atemschutz den Löscheinsatz durch. Die Werkstätte wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Ermittlungen zur Brandursache werden geführt. Beim noch ins Freie geschobenen Fahrzeug liegt laut Polizei ein Totalschaden vor.