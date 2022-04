Dass Einsatzkräfte des Roten Kreuzes die Ersten an einer Unfallstelle sind, ist nicht ungewöhnlich. In der Regel allerdings in der Rolle als Helfer und nicht als Beteiligte, so wie am Donnerstag in Bad Schwanberg. Gegen 9.45 Uhr war ein Rettungswagen des Roten Kreuzes Deutschlandsberg mit einer Notfallpatientin einsatzmäßig auf der B 76 von Eibiswald Richtung LKH Deutschlandsberg unterwegs. Im Raum Kresbach setzte der Lenker zum Überholvorgang eines vor ihm fahrenden Pkw an. Dessen Lenkerin dürfte den Rettungswagen trotz eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn nicht oder zu spät bemerkt haben und bog im selben Moment links ein.