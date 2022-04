Was haben ein Schönheitsbewerb und ein Landmaschinenhändler gemeinsam? Am vergangenen Samstag in Bad Gams so einiges. Beim Landmaschinenhändler Horvath strahlten neun Schönheiten zwischen Werkzeug und Traktoren beim Halbfinale zur "Miss Earth Austria Wahl" um die Wette. Warum? Das Team von "Miss Earth Austria" wollte etwas Neues. "Wir wollten einmal in die Regionen gehen und andere Veranstaltungsorte wählen", sagte Melanie Gassner, Chefin des Schönheitsbewerbes.