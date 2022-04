Sonntagnachmittag stießen in Wies im Bezirk Deutschlandsberg im Kreuzungsbereich B76/L605 ein Motorradfahrer mit einem Pkw-Lenker zusammen. Der 48-Jährige, der das Zweirad lenkte, hatte seine 44-jährige Frau dabei, beide stammen aus dem Bezirk Deutschlandsberg. Sie waren laut Polizei gegen 16.20 Uhr in Richtung Eibiswald unterwegs.

An besagter Kreuzung wollte der Motorradlenker nach links in Richtung Altenmarkt (L605) abbiegen. Zur selben Zeit bog ein 63-jähriger Deutschlandsberger mit seinem Pkw von der L605 in Richtung Eibiswald aus.

Beim folgenden Zusammenstoß wurden der Motorradfahrer und seine Frau vom Fahrzeug geschleudert und unbestimmten Grades verletzt. Sie mussten von der Rettung ins LKH Weststeiermark, Standort Deutschlandsberg, gebracht werden. Die Feuerwehr Wies führte die Bergung des beschädigten Motorrades durch. Der Pkw-Lenker kam mit dem Schrecken davon, die Ursache des Unfalls ist noch unklar.