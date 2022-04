Vor wenigen Wochen startete man im Werk der Berglandmilch in Voitsberg mit der Produktion der Edamer-Kugeln auf der neuen Produktionslinie. Und nun wurde der nächste Paukenschlag bekannt. "Den genauen Zeitpunkt können wir noch nicht sagen, denn wir sind noch in der Planung. Aber etwa ab Jahresmitte beginnen wir mit der Verlegung des Betriebes der Stainzer Milch nach Voitsberg. Die rund 20 Mitarbeiter aus Stainz werden künftig nach Voitsberg pendeln, für die Milchlieferanten ändert sich durch den Umzug gar nichts", sagt Georg Lehner, von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Berglandmilch mit Firmensitz in Wels.