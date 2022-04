Drei Feuerwehren rückten am frühen Nachmittag zu einer Holzverarbeitungsfabrik in Frauental an der Laßnitz aus. Brandauslöser: Defekt in einer Schleifanlage, so die Polizei am Abend.

Ein Brand in einer Holzverarbeitungsfabrik in Frauental an der Laßnitz verursachte am Mittwoch Sachschäden, verletzt wurde zum Glück niemand.

Der Alarm ging gegen 12.50 Uhr ein. Die Freiwilligen Feuerwehren Deutschlandsberg, Freidorf und Frauental rückten aus. 31 Personen bekämpften den Brand.

Das Feuer dürfte aufgrund eines Defektes in einer Schleifanlage ausgebrochen sein, so die Polizei am Abend.