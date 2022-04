22-Jährige Lenkerin bei Pkw-Unfall in Gabersdorf verletzt

In der Gemeinde Gabersdorf kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall auf der L 679. Die Feuerwehren Neudorf an der Mur und Gabersdorf sowie Polizei und Rettung rückten zum Einsatz aus.