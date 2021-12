Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Frostig ist derzeit nicht nur das Wetter, sondern auch das Verhältnis zwischen Grünen und ÖVP in Straß. Grund ist die Änderung des Flächenwidmungsplans zugunsten der Errichtung eines Güllelagers. Grüne und SPÖ stimmten dagegen. Auf das Ergebnis hatte das zwar keine Auswirkungen. In einem Schreiben an Anrainer mit Einwänden gegen das Projekt sind diese Gegenstimmen aber nicht zu finden.