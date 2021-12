Facebook

Aktuell und ganz kompakt wollen wir über die Region informieren: Wo öffnet ein Bauernmarkt seine Pforten? Was tut sich in den einzelnen Gemeinden und gibt es irgendwo eine Straßensperre infolge eines Unfalles? Kurzum, was tut sich im Südwesten?

"SSW kompakt" wollen wir unseren Lesern Neuigkeiten von Lannach bis nach Leutschach liefern. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit bemühen wir uns um einen Überblick über die gesamte Region - chronologisch gelistet mit mehr Infos:

Kurznachrichten "SSW kompakt"

15. Dezember: Christbaumtauchen auf der Soboth



Am dritten Adventsonntag führte die Tauchstaffel des Bereichsfeuerwehrverbandes Deutschlandsberg ihr alljährliches Christbaumtauchen im Stausee Soboth durch. Der einfach geschmückte Christbaum wird traditionell als Dank für ein unfallfreies Tauchjahr versenkt und in der Tiefe befestigt. Ganz besonders freute es die Tauchern, dasss der Bereichswasserdienstbeauftragte Josef Mauerhofer und der Bereichsfeuerwehrkommandant Josef Gaich dieser Tradition beiwohnten und den Tauchern für ihre Einsatzbereitschaft und ihr Engagement dankten. Auch zwei neu ausgebildete Feuerwehrtaucher waren erstmals mit dabei.

Die Feuerwehrtaucher versenkten einen Christbaum im Stausee Soboth Foto © (c) FF Preding/Schrei

14. Dezember: Schüler und Kindergartenkinder malen für den Deutschlandsberger Adventkalender

Ein besonderer Blickfang am Hauptplatz in Deutschlandsberg ist auch dieses Jahr wieder der Adventkalender in der Stadtgalerie. In der Adventszeit werden hier vom 1. bis zum 24. Dezember täglich neue Fenster aufgemacht, dahinter verbergen sich Gemälde. Das besondere dabei: die Gemälde stammen von Kindergartenkindern, Schülern und freischaffenden Künstlern aus Deutschlandsberg.