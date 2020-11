Bei einer Kollision mit einem Lkw verunglückte am Dienstagnachmittag ein 17-Jähriger in der Steiermark. Trotz intensiver Reanimationsversuche verstarb der Jugendliche.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Adobe

Eine furchtbare Tragödie ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der L 617 in Herberstorf im Bezirk Deutschlandsberg bei der ein 17-jähriger Mofalenker ums Leben gekommen ist. Der 17-Jährige war gegen 17.10 Uhr von Preding kommend in Fahrtrichtung Stainz unterwegs. Der Jugendliche war nur mehr wenige Meter von seinem Zuhause entfernt, wollte nur noch nach links in die eigene Einfahrt abbiegen - dabei kam es direkt vor der eigenen Haustür zur unbegreiflichen Tragödie.