Heiligenkreuz am Waasen Küchenbrand in Wohnhaus, Bewohner retteten sich selbst

Am Montag kam es in Heiligenkreuz am Waasen in einer Wohnung zu einem Brandeinsatz. Ausgerückt waren gleich zwei Feuerwehren: Heiligenkreuz am Waasen und Edelstauden.