Claudia Rossbacher hat vom Schreiben ihrer Steirerkrimis noch lange nicht genug © Rossbacher

Was tut sich aktuell bei Erfolgsautorin Claudia Rossbacher auf dem weststeirischen Reinischkogel?

CLAUDIA ROSSBACHER: Mein elfter Steirerkrimi mit dem Titel „Steirertanz“ ist gerade fertig geworden. Er spielt im Ausseerland am Grundlsee. Ich mag den Grundlsee sehr gern, dort ist es uriger und beschaulicher, es sind nicht so viele Touristen dort. Die Handlung spielt aber auch in Bad Aussee. Es geht um zwei Trachtenschneiderinnen, um zwei ,zuagroaste Weanerinnen“.