Das Bundesschulzentrum in Deutschlandsberg mit seinen drei Schulen HAK, HLW und BORG © Rombold

"Es ist einfach ein Topfen", sagt Hans Walter Pirker von der HAK Deutschlandsberg. Gemeinsam mit der HLW und dem BORG Deutschlandsberg ließ man die Herbstferien heuer ausfallen. Da die Schüler der HLW und BHAK bis zu den Ferien ihre Berufspraktika absolvierten und das BORG schloss sich der Entscheidung an. Allerdings kam es zu Problemen mit den Busverbindungen. Zahlreiche Schüler hatten Schwierigkeiten in der Früh in die Schule und am Nachmittag wieder nach Hause zu kommen.