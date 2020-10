Facebook

Am Badeweg, zwischen Weinleiten und Retznei, in der Gemeinde Gamlitz ist am Donnerstagabend ein Sattelschlepper von der Straße abgekommen, abgerutscht und in der angrenzenden Wiese gelandet.