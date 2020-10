Auf der L602 bei Tillmitsch kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Auffahrunfall. Ein Lkw ist in einen stehenden Pkw gekracht, woraufhin das Fahrzeug, durch den heftigen Aufprall, in ein entgegenkommendes Fahrzeug geschleudert wurde. Vier Personen wurden verletzt, darunter zwei Kinder.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An den beiden Pkw entstand ein Totalschaden © FF Tillmitsch

Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr war eine 34-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der L602 von Leibnitz in Richtung Norden unterwegs. Im Fahrzeug saßen auch der 47-jährige Lebensgefährte, sowie zwei Kinder, drei Jahre und sieben Jahre alt, mit. Im Ortsgebiet von Tillmitsch wollte die 34-Jährige nach links in Richtung Westen abbiegen und hielt dazu ihr Fahrzeug an. Ein nachfolgender 43-jähriger Lkw-Lenker übersah den stehenden PKW und fuhr mit einer Geschwindigkeit von cirka 50 km/h auf den stehenden Pkw auf.