Bei einer Kreuzung in St. Georgen, im Bezirk Leibnitz, kam es am Mittwoch zu einer Kollision mit zwei Pkw. Eine Familie, die sich in einem der Autos befand, wurde durch den heftigen Aufprall in die Stiefing geschleudert. Drei Personen wurden verletzt eine davon schwer.

Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, eine davon schwer © FF St. Georgen a. d. Stiefing

Am Mittwochnachmittag gegen 14.00 Uhr kam es bei einer Kreuzung in St. Georgen an der Stiefing zu einer Kollision zwischen zwei Pkw. Eine Familie mit vier Insassen, darunter zwei Kinder, war mit ihrem Wagen von St. Georgen in Richtung Heiligenkreuz am Waasen unterwegs.