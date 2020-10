Facebook

In zwei Wohnungen stehen insgesamt drei Betreuungsplätze zur Verfügung © Lebenshilfe

Ein neues Angebot bietet die Lebenshilfe seit Kurzem auf den Reinighaus-Gründen in Graz an. Die sogenannte „Kurzzeitbegleitung“ bietet Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, einige Tage oder Wochen in einer von zwei angebotenen Wohnungen zu leben, wenn ihre Angehörigen verhindert sind. Einer der ersten, der dieses Angebot in Anspruch genommen hat, ist Andreas Lerch. Der 38-Jährige lebt mit seinen Eltern im Bezirk Voitsberg. Während seine Eltern sich eine Auszeit gönnen, lebt Lerch für einige Tage in Graz.