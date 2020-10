Facebook

Die Feuerwehr musste blockierte Straßen freischneiden © FF Leutschach

In der Früh und am Vormittag war es in der Süd- und Südweststeiermark noch verbreitet trüb. Erst gegen Mittag putzte der aufkommende Föhn die Nebelschwaden aus und ließ die Temperaturen auf knapp 20 Grad ansteigen. Negativer Nebeneffekt waren die teils heftigen Windböen. Betroffen waren vor allem die exponierten Lagen im südsteirischen Weinland. Gleich mehrere Feuerwehren mussten ausrücken, weil der Sturm Bäume umriss, die in weiterer Folge Straßen blockierten.