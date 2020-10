Facebook

Der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen ist längst nicht ausgeglichen © Adobe Stock/Dilok

Frauen in Österreich arbeiten ab morgen gratis. Das geht aus der aktuellen Statistik des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) zum diesjährigen Equal Pay Day hervor. In Zahlen macht das einen Einkommensunterschied von 11.255 Euro in Deutschlandsberg und 9.992 Euro in Leibnitz aus. So verdienen Männer in der Region zwischen 20 und 22 Prozent mehr als Frauen.