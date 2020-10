Facebook

Lannachs Bürgermeister Josef Niggas vor dem Gerichtseingang © KK

Untreue? Amtsmissbrauch? Am Grazer Straflandesgericht ging am Mittwoch das Verfahren von Lannachs Bürgermeister Josef Niggas und einer ehemaligen Gemeindebediensteten zu Ende. Wie schon beim letzten Mal waren Zeugen am Wort. Am Vormittag wurden Niggas und die Mitangeklagte freigesprochen - das Urteil ist nicht rechtskräftig.