Der Unfall passierte in einer leichten Linkskurve einer Gemeindestraße in Wettmannstätten.

Schwerer Unfall in Wettmannstätten © FF Wettmannstätten

Folgenschwerer Unfall in Wettmannstätten (Bezirk Deutschlandsberg): Ein 15-jähriger Mopedlenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg fuhr am Samstag gegen 16.20 Uhr auf einer Gemeindestraße in Zehndorf Richtung Wettmannstätten. Zur selben Zeit war ein 27-Jähriger nach Feldarbeiten mit einem Feldhäcksler in die Gegenrichtung unterwegs, ein Begleitfahrzeug sicherte voraus die Wegstrecke der selbstfahrenden Arbeitsmaschine. Trotzdem passierte es: In einer leichten Linkskurve kam es zum Frontalzusammenstoß, dabei zog sich der Bursche schwere Verletzungen zu.