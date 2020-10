Facebook

Sesselmacher Manfred Scharabon (68) aus Heimschuh © Daniela Brescakovic

Sägespäne knistern sanft unter den Schuhsohlen und in der Luft liegt der süßliche Duft von getrocknetem Schnittholz. In der Tischlerei von Manfred Scharabon (68) in Heimschuh hat sich in den letzten acht Jahrzehnten einiges getan: Lagerhallen sind hinzugekommen, der Vertrieb wurde an die Zeit angepasst. Vieles von damals ist aber geblieben: So wie sein Zimmer, das er noch als Bub bewohnt hat und wo er heute die fertigen Sesselteile lagert, bevor sie zum Lackieren auf den Dachboden müssen. Geblieben ist auch die knapp 100 Jahre alte Bandsäge von seinem Großvater, der den Tischlereibetrieb vor genau 85 Jahren aufgebaut hat. Scharabon gehört zu den wenigen Sesselmachern, die österreichweit noch ihre Möbel aus Massivholz anfertigen.