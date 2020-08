Facebook

Wespen nisten sich gerne in Unterdachschalungen ein © FF Wies

Es kreucht und fleucht und kann unter Umständen sogar lebensgefährlich sein: Insekteneinsätze häufen sich momentan in der Region. So wurde am Donnerstag ein Arbeiter am Magna-Gelände in Lannach von einer Wespe gestochen. Einsatzkräfte der Betriebsfeuerwehr mussten Erste Hilfe leisten. Laut Christian Schwender von der Freiwilligen Feuerwehr Wies ist das aber nicht der Regelfall, hauptsächlich sind es Nester, die beseitigt gehören: „Bis zu drei Anrufe erreichen uns derzeit pro Tag. Meistens sind Wespen die Ursache.“