Abwasserverbandschef Willibald Rachholz vor dem Abluftsystem der Kläranlage © Robert Lenhard

Mit aus seiner Sicht ungerechtfertigten Anschuldigungen sieht sich dieser Tage Willibald Rachholz, Geschäftsführer des Abwasserverbandes (AWV) Leibnitz-Wagna-Kaindorf konfrontiert. Auslöser ist ein vor allem abends und nachts auftretender übler Geruch, der im Nahbereich der Verbandskläranlage in Wagna für Verärgerung in der Bevölkerung sorgt. „Die Leute haben mich beschimpft und gefragt, was wir aufführen. Auch im Internet gab es Postings, die uns mit dieser Geruchsbelästigung in Verbindung bringen“, erzählt Rachholz.