Die Einbrecher fuhren mit einem Pkw gegen die Eingangstüre (Sujet) © APA/GEORG HOCHMUTH

Einen spektakulären Einbruch gab es Freitagnacht im Stadtzentrum von Leibnitz. Mit einem Pkw, den sie in der Nacht zuvor bei einem Autohändler in der Grazer Kärntnerstraße ebenso wie ein slowenisches Kennzeichenpaar gestohlen hatten, fuhren bisher unbekannte Täter gegen 3 Uhr in die Eingangstüre eines Juweliergeschäftes am Hauptplatz. Dadurch verschafften sie sich Zugang ins Geschäft und erbeuteten wertvollen, aber noch nicht näher bezifferten Goldschmuck.