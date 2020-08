Am Samstag in zwei Wochen startet der 109. Gady-Markt. Ein Sicherheitskonzept soll die Publikumsmesse, die Zehntausende anzieht ermöglichen. Eine Unsicherheit gibt es aber noch.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Barbic

"Wir haben es uns nicht leicht gemacht und alle Szenarien und Risiken im Detail durchgespielt", heißt es im Newsletter der Firma Gady. Ergebnis: In zwei Wochen, am 12. September, beginnt der 109. Gady-Markt in Lebring-St. Margarethen. Firmenchef Philipp Gady setzt damit einen bewussten Kontrapunkt zu anderen Veranstaltern in der Region: Etliche Veranstaltungen, zahlreiche Weinfeste, darunter die traditionelle Leibnitzer Weinwoche, wurden wegen Corona-Bedenken heuer abgesagt. Der Gady-Markt, eine landwirtschaftliche Fachmesse auf dem Firmen-Freigelände in Lebring einschließlich Vergnügungspark, die zweimal pro Jahr stattfindet und dann an je zwei Tagen zehntausende Besucher anlockt, wird durchgezogen.