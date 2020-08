Facebook

Die Feuerwehr Wildon konnte den Brand rasch löschen © FF Wildon

Es hätte ein entspannender Aufenthalt am Wildoner Badesee werden sollen. Stattdessen endete der Ausflug für eine Grazerin mit einem gehörigen Schrecken. Während sie am Ufer in der Sonne lag, bemerkte sie kurz vor Mittag eine Rauchentwicklung an ihrem abgestellten Pkw und wählte sofort den Notruf. Als die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Wildon eintraf, versuchte ein anderer Badegast bereits, den Brand mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen. Mittels Einsatz von Löschwasser konnte die Feuerwehr den Brand rasch unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern.