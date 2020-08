Facebook

Das Rote Kreuz versorgte den Patienten © Rotes Kreuz Leibnitz

Ein Unfall mit einem schwer verletzten Vespafahrer in einem Kreisverkehr in Gralla, bei dem viele Verkehrsteilnehmer einfach vorbeifuhren - dieser Fall regte am Dienstag auf. Am frühen Mittwochmorgen kam es unweit davon erneut in einem Kreisverkehr zu einem Unfall. Diesmal beging der Unfalllenker Fahrerflucht.