Das legendäre Musikfest "Musik & Wein 3.0" ging heuer in die dritte Runde. Gesungen und Geifert wurde am Weingut Schneeberger in Heimschuh.

Andre Fenna präsentierte sich im Schottenrock auf der Bühne des diesjährigen "Musik & Wein 3.0" © Michael Krobath

Gute Musik, leckerer Wein und jede Menge Schlagerstars waren die Stimmungsaufheller und Tanzflächenauffüller beim diesjährigen "Musik & Wein 3.0" am Weingut Schneeberger in Heimschuh. Bereits zum dritten Mal lockte die berühmte Schlagerparty mit zahlreichen Sängern und Musikern ein großes Publikum an, das trotz Corona in einer Vielzahl vertreten war. Den Auftakt des Abends machten die drei jungen Musikanten der "Steirerkanonen" und sorgten mit ihren Hits „A Musikant im Trachtengwand“ und „Jetzt kommt die Zeit zum Aufstehen ...“ für ein positives Echo bei den Zuschauern. Kurz darauf betrat Schlager-Grand-Prix-Gewinner Oliver Haid die Bühne. Gefolgt vom Überraschungsgast des Abends: Mitch Keller. Der deutsche Schlagersänger ist seit zwei Jahrzehnten auf den Konzertbühnen zu finden und hat unter anderem schon Howard Carpendale auf seiner Tournee begleitet und musikalisch unterstützt.