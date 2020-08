Am Sonntag gegen 19.30 Uhr verunglückte in Rettenbach (Gemeinde Pirching am Traubenberg) ein Pkw. Das Auto landete im Bach, der Lenker konnte sich selbst befreien. Die Gemeindestraße musste gesperrt werden.

Der Pkw landete im Bachbett © FF Edelstauden

Zu einem Verkehrsunfall mussten am Sonntagabend die Feuerwehren Edelstauden und Heiligenkreuz am Waasen ausrücken. Die Erstmeldung: Ein Auto sei in einen Bach gestürzt, eine Person befinde sich noch im Wagen. Als die Rettungskräfte am Unfallort in Rettenbach (Gemeinde Pirching am Traubenberg) eintrafen, hatte sich der Lenker aber schon selbst aus dem Unfallauto befreien können. Das Rote Kreuz versorgte ihn, über den Verletzungsstand ist derzeit noch nichts bekannt.