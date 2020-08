Das Sommerwetter hat am Samstag viele Motorradfahrer auf die Straßen gelockt. Mit einer traurigen Bilanz: Nach einem tödlichen Unfall am Freitagabend folgten am Samstag mehrere schwere Unfälle.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© RRF - Fotolia

Gleich vier schwere Motorradunfälle forderten am Samstag die Rettungskräfte. Am Vormittag kam ein Motorradfahrer aus Wildon auf der L 343 in Hirschegg-Pack am Ende einer Rechtskurve mit dem Motorrad von der Straße ab und stürzte in ein Bachbett.