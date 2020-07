Facebook

Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr © Stock

Als ein 63-jähriger Anrainer einer Wirtschaft in Großklein den Brand entdeckte, war es schon zu spät. Das heftige Gewitter am späten Nachmittag ließ ein Wirtschaftsgebäude in Brand geraten, die Freiwilligen Feuerwehren aus Großklein, Heimschuh, Fresing-Kitzeck, Oberhaag, Sankt Johann im Saggautal und Kaindorf an der Sulm rückten mit insgesamt 100 Einsatzkräften an.