In Kitzeck wird Wahlsieger Josef Fischer Bürgermeister. In Tillmitsch sollte es für Walter Novak auch klappen.

Quereinsteiger Josef Fischer wird Bürgermeister in Kitzeck © RL

Nach dem Urnengang in den steirischen Kommunen am 28. Juni finden jetzt in der Region fortwährend konstituierende Gemeinderatssitzungen statt. In den meisten Gemeinden ändert sich an der Spitze nichts, oftmals wurden bestehende Mehrheiten deutlich ausgebaut, amtierende Bürgermeister bestätigt.