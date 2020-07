Süd&Weststeiermark"Man erlebt so viele berührende Momente"

Facebook

pro humanis sucht ehrenamtliche Sozialbegleiterinnen und Sozialbegleiter (Sujetbild) © (c) puju@gmx.at

Seit mittlerweile zweieinhalb Jahren ist Waltraud Wascher aus Lebring als ehrenamtliche Sozialbegleiterin beim Verein „pro humanis“ tätig. Eine Entscheidung, die die freiberufliche Sprachtrainerin, nie bereut hat. Seit eben dieser Zeit trifft sie sich mit Frau Winter (Name geändert). Bei der Akademikerin wurde Schizophrenie diagnostiziert, sie lebt in einem betreuten Wohnen. Hat jedoch das Ziel, wieder selbstständig im Leben zu stehen. Waltraud Wascher genießt die gemeinsame Zeit mit ihr sehr: „Sie ist eine so gescheite, hübsche, freundliche und positive Frau. Wir begegnen uns immer auf Augenhöhe und ich finde, sie macht eine tolle Entwicklung durch, das freut mich so sehr.“