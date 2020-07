Facebook

Die unbekannten Täter hatten es auf Bargeld abgesehen © APA/HELMUT FOHRINGER

Für Gesprächsstoff in der Stadt Deutschlandsberg sorgt eine Einbruchsserie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Laut Informationen der Polizei wurde zwischen 22 und 6 Uhr gleich in drei Geschäftslokale in unmittelbarer Nähe eingebrochen. Spurenlage und Vorgangsweise – alle Türen wurden mit einem flachen Werkzeug aufgezwängt – deuten auf dieselben Täter hin.