Die akutelle Lage lässt Wirtschaftstreibende eher skeptisch in die Zukunft blicken © Elmar Gubisch

Jene Zahlen, die die Wirtschaftskammer im Rahmen des aktuellen "Wirtschafstbarometers" veröffentlicht hat, überraschen angesichts der schwierigen Lage aufgrund der Covid 19-Pandemie nicht. Laut der Umfrage, an der steiermarkweit insgesamt 1025 Ein-Personen-Unternehmen teilgenommen haben, blicken 69,1 Prozent der süd- und weststeirischen Unternehmer pessimistisch in die Zukunft. Die aktuellen Saldenwerte, was den bisherigen Geschäftsverlauf betrifft, sind zwar auf einem soliden Niveau, der Blick in die Zukunft fällt aber negativ aus.