Bei ihrem Besuch in der Steiermark kündigte die Verteidigungsministerin die Beschaffung von weiteren 30 Pandur-Radpanzern an. Und sie versicherte: "Dass Landesverteidigung an erster Stelle steht, steht außer Zweifel."

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Klaudia Tanner und Hermann Schützenhöfer lassen sich in das Grenzgelände einweisen © HBF/Carina KARLOVITS

Während im Verteidigungsministerium in Wien die anderen Militärkommandanten über die geplanten Umbrüche im Bundesheer informiert wurden, hatte der steirische Militärkommandant Brigadier Heinz Zöllner am Donnerstag die Verteidigungsministerin bei sich zu Gast. Klaudia Tanner besuchte in Begleitung von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer das Jägerbataillon 17 in Straß und ließ sich am Autobahngrenzübergang Spielfeld von Milizsoldaten in deren Arbeit einweisen.