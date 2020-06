Facebook

Mit Kamera und Mikrofon bewaffnet, holt Daniel Düsenflitz Betriebe vor die Kamera © Robert Cescutti

Ein neues Projekt hat Entertainer Daniel Düsenflitz aus dem Hut gezaubert, um regionale Betriebe nach der Krise zu unterstützen. Mit „Düsi on Tour - Highlights aus Österreich“ will der Weststeirer auf mehreren Social Media-Plattformen regelmäßig Unternehmer, Gastronomen und kreative Köpfe vor die Linse holen. „Wir besuchen die Menschen hinter den Betrieben und geben ihnen die Möglichkeit, sich öffentlich zu präsentieren und zu zeigen, was sie zu bieten haben“, so Düsenflitz. Primär will der Musiker und Moderator sich auf die Region konzentrieren, will aber auch steiermark- und österreichweit unterwegs sein. „Wenn zum Beispiel Anfragen aus Tirol kommen, bin ich natürlich auch sofort dabei. Jeder verdient in so einer schwierigen Zeit Unterstützung.“