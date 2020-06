Facebook

Klimavolksbegehren-Initiatorin Katharina Rogenhofer (links) © (c) APA/HELMUT FOHRINGER

In der Bezirksstadt Voitsberg war laut Wahlamt am Mittwoch „einiges los“, Grund für den Andrang sind die aufliegenden Volksbegehren – fünf Begehren liegen in den Gemeinden zur Unterschrift bereit: Das Klimavolksbegehren, der Euratom-Ausstieg Österreichs, das Begehren, Asyl „europagerecht“ umzusetzen und mit „Smoke – ja“ und „Smoke – nein“ eine weitere Abstimmung zum Thema Rauchen in der Gastronomie. Außer am Wahlsonntag können Voitsberger täglich unterschreiben, heute sogar bis 20 Uhr.