Mit einer schweren Handverletzung endete ein Arbeitsunfall Freitagvormittag in einer Metallverarbeitungsfirma in Lebring.

Die schwer verletzte Frau wurde ins LKH Graz gebracht © (c) Robert Lenhard

In einer Metallverarbeitungsfirma in Lebring kam es Freitagvormittag zu einem Arbeitsunfall. Eine 54-jährige Grazerin war gerade mit Entgratungsarbeiten an einem Metallstück beschäftigt, als sie kurz nach 10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit der rechten Hand in die eingeschaltete Standbohrmaschine griff.