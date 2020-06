Andrea Maria Haas will in ihrem neuen Beziehungsgarten in Leibnitz Menschen helfen, Beziehungen leben zu lernen.

Andrea Maria Haas ist psychologische Beraterin © KK

Als sie sich entschloss mit Kindern zu arbeiten, hat Andrea Maria Haas aus Leitring ihren Herzensweg eingeschlagen. Ein Höhepunkt ist jedenfalls die Eröffnung ihrer Lern- und Erziehungsberatungsstelle „Beziehungsgarten“, die aber just in die Corona-Krise gefallen ist und es daher nicht sicher war, dass die 32-jährige psychologische Beraterin sich ihren Herzenswunsch tatsächlich erfüllen wird. „Ich habe mir in den letzten Wochen schon gedacht, mache ich es oder mache ich es nicht? Wage ich den Schritt in die Selbstständigkeit?“, erzählt Haas.