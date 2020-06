Facebook

Gerhard Hirschmann tritt für die FPÖ an © (c) Foto Fischer

Die Aktion hatte kurz nach Ausbruch der Corona-Krise für politisches Aufsehen gesorgt: Während die Steirerinnen und Steirer angehalten waren, das eigene Haus so wenig wie möglich zu verlassen, hatte Gerhard Hirschmann, damals noch FPÖ-Landtagsabgeordneter und Leibnitzer Bezirksparteiobmann, dies nicht so ernst genommen. Gemeinsam mit drei Freunden wurde er beim vermeintlichen Feiern im Vereinslokal des Tennisklubs in Heiligenkreuz am Waasen von der Polizei erwischt (wir berichteten).