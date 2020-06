Facebook

Am vergangenen Wochenende stahlen bislang Unbekannte in insgesamt neun Gemeinden des Bezirkes Deutschlandsberg (Groß St. Florian, Wettmannstätten, Stainz, Lasselsdorf, Deutschlandsberg, St. Peter im Sulmtal, Preding, St. Ulrich/Greith und Eibiswald) in Summe 46 Zeitungsständer von Tageszeitungen. Es entstand ein Schaden in der Höhe vom mehreren hundert Euro.