Leutschach an der Weinstraße Während Holzarbeiten: Mann in meterhohem Holzstapel eingeklemmt

Ein Landwirt schnitt am Donnerstag in Leutschach an der Weinstraße gerade auf einem Holzstapel mit seiner Motorsäge ein Eschenbloch auseinander, als der Stapel sich unter seinen Füßen in Bewegung setzte.