Die B69 war während des gesamten Einsatzes für den Verkehr gesperrt © Waltl

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend auf der B 69. Eine 16-jährige Lenkerin aus Leutschach an der Weinstraße wollte gegen 18.37 Uhr mit ihrem Moped an einer Kreuzung von einer Seitenstraße in die B69 einbiegen, als sie mit einem Pkw kollidierte.