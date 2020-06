Facebook

Bereits Donnerstagabend vor Pfingsten beraubten drei bislang noch unbekannte Täter einen 20-jährigen Deutschlandsberger. Am Montagabend erstattete das Opfer Anzeige.

Gegen 22.30 Uhr war der 20-Jährige zu Fuß in Groß St. Florian unterwegs, um Zigaretten zu kaufen. Plötzlich hätte ein dunkler Pkw der Marke BMW mit LB-Kennzeichen neben ihm gehalten, in welchem sich drei Personen befunden hätten. Zwei Personen stiegen aus dem Fahrzeug aus, während die dritte Person im Pkw sitzen blieb. Die zwei Täter rissen den 20-Jährigen zu Boden, schlugen auf ihn ein und stahlen ihm, als er bewusstlos am Boden lag, einen größeren Bargeldbetrag sowie Zigaretten. Als der 20-Jährige wieder zu sich kam, begab er sich nach Hause und berichtete erst am Folgetag seinem Vorgesetzten von dem Vorfall. Der 20-Jährige begab sich zur Abklärung außerdem in das UKH Graz, wo eine Prellung sowie mehrere Abschürfungen festgestellt wurden.

Weitere Erhebungen ergaben zudem, dass ein vermutlich silberner PKW der Marke Citroen mit dem behördlichen Kennzeichen für Deutschlandsberg den Vorfall wahrgenommen und am Tatort angehalten hätte, weshalb die drei unbekannten Täter vom 22-Jährigen abließen und die Flucht ergriffen.

Die Polizei sucht nach Zeugen: Die Täter waren alle drei mit schwarze Kapuzenpullovern bekleidet und sprachen mit Akzent.

Täter 1: 180-185 cm groß und korpulent.

Täter 2: 180 -185 cm groß und schlank.

Zeugen des Vorfalles, insbesondere der Lenker des genannten silbernen Citroens, werden nun ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Groß St. Florian unter 059133/6103 zu melden.