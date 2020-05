Öffnung der Freizeitbetriebe"Ich konnte es schon nicht mehr erwarten"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fitness-Studio-Betreiber Klaus Kindl (links) mit Trainingsgast Andreas (58) © Rainer Brinskelle

Die Telefone in der Therme Nova liefen vor der Wiedereröffnung am Freitag heiß. „Viele wollten wissen, wie die Maßnahmen konkret einzuhalten seien. Was erlaubt ist und was nicht“, erzählt Lisa Dirnberger. Der große Ansturm sei gestern aber ausgeblieben. „Wir haben jetzt alle gemütlich Zeit, uns an die neue Situation zu gewöhnen“, meint sie.Stammgast Elfriede Graf aus Maria Lankowitz ist auf jeden Fall froh, dass sie nun wieder in die Therme kann. "Die gelenkschonende Bewegung im Wasser tut mir einfach gut und ist mir in den letzten Wochen schon sehr abgegangen."