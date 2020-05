Facebook

Eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Spielfeld kontrollierte am Samstag gegen 8.45 Uhr zwei männliche Personen, die zu Fuß auf der A9 in Richtung Norden unterwegs waren. Die beiden Männer führten keine Ausweisdokumente mit sich und stellten noch an der Aufgriffsörtlichkeit einen Antrag auf internationalen Schutz. Im weiteren Verlauf der Amtshandlung wurde die Identität der beiden Männer (23 und 26 Jahre alt, algerische Staatsbürger) festgestellt. Zudem stellte sich heraus, dass gegen den 26-Jährigen ein internationaler Haftbefehl wegen eines Tötungsdeliktes in Algerien sowie ein schengenweites Aufenthaltsverbot bestand. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann festgenommen und in die Justizanstalt Jakomini überstellt. Der ebenfalls aufgegriffene 23-jährige Algerier wird entsprechend der gesetzlichen Vorgaben einem Asylverfahren zugeführt.