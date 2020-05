Busreisen"Für das heurige Jahr ist die Saison wohl gelaufen"

Facebook

Vor Corona waren die Auftragsbücher bei Reisen Schlatzer in Bärnbach voll © Privat

Die Öffnung der Grenze zu Deutschland wurde am Mittwoch von der Bundesregierung bekannt gegeben. Mit weiteren Ländern sei man im Gespräch. Ein leiser Hoffnungsschimmer für die Tourismusbranche? „Es ist ein kleiner Lichtblick“, meint Heinz Schlatzer, Chef des gleichnamigen Bärnbacher Busunternehmens, welches Reisen zu vielen europäischen Destinationen im Angebot hat. „Fahren dürften wir ja auch innerhalb von Österreich, aber mitfahren will keiner“, sagt Schlatzer. Denn trotz Fahrerlaubnis seit 1. Mai stehen die Busse seit den Corona-Beschränkungen im März still.