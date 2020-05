Coronavirus-Maßnahmen Weitere Übergänge Steiermark-Slowenien passierbar

Facebook

Der Grenzübergang in Mureck (Archivbild) © Thomas Plauder

An den Grenzübergängen zwischen der Steiermark und Slowenien treten ab Mittwoch bzw. Freitag einige Neuerungen bei den Öffnungszeiten in Kraft. Einige Übergänge sind nach längerer Schließung wieder passierbar, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte. Sie waren im Zuge der Anti-Coronavirus-Maßnahmen gesperrt worden. Dies sind u.a. Langegg-Jurij oder Zelting-Cankova.